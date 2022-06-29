Експосол США розповів, коли Україна може перейти у наступ

Україна має отримати всі необхідні види озброєння, щоб відкинути російські війська на Донбасі та на півдні, повідомляє Новое время.

Про це заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), посол США в Україні в 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка Відкрий Україну.

Він уточнив, що в цьому можуть допомогти США та НАТО та інші партнери України.

"Україна має шанс повернути більшість, якщо не всю територію, яку було захоплено Росією до 24 лютого. Якщо буде повна підтримка з боку США та НАТО, чого ще не було сьогодні" , - сказав він.

Гербст зазначив, що Україна вже отримала велику підтримку від Заходу, включаючи артилерію дальністю 85 кілометрів, систем протиповітряного захисту та протикорабельні системи.

Водночас він додав, що Україна потребує артилерії дальністю 150 кілометрів і більше, а також авіації.

"Ми маємо бути готовими до того, що це буде досить тривала боротьба. І потрібно, щоб ви отримали не лише Міги, а й F-14, F-15 літаки пізніше" , - сказав він.

"Якби ці рішення були прийняті сьогодні і ці види озброєння надавалися зараз Україні, то я не сумніваюся, що ви могли б перейти в наступ" , - наголосив Гербст.

Він також зазначив, що санкції проти Росії починають ефективно працювати.

"Вони будуть руйнувати не тільки економіку, а й військово-промисловий комплекс Росії" , - сказав колишній посол.