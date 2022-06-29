Зеленський: Україна не матиме жодних стосунків із Сирією після визнання "ЛДНР"

Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Росія таки видавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це незначна історія.

І в такому разі жодних стосунків Україна з Сирією більше не матиме. А санкційний тиск проти Сирії буде, навпаки, ще більшим".

У середу сирійська державна агенція SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомила, що Сирія вирішила визнати "незалежність" псевдореспублік, що контролюються Москвою, "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.