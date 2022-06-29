Євродепутат: Литва не боїться, і не має наміру скасовувати заборону на транзит із РФ

Будь-які втручання в рішення Литви про заборону транзиту товарів з РФ в Калінінградську область з боку ЄС будуть максимально неправильними. Литва на це ніколи не погодиться.﻿ Про це заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, посилаючись на "24 Канал", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Як повідомив євродепутат, після російських погроз деякі європейські бюрократи почали думати над певним виправленням і пом'якшенням ситуації з транзитом. Але Литва не збирається хоч якось змінювати обмеження тільки через агресивні загрози з боку Росії.

"Це може просто виключити Литву з території, на якій повністю втілюється санкційна політика ЄС. І ми не погодимося з цим. Це просто ціннісна зрада. І навіть спроба розрізати Литву через транзитні коридори" , – зазначив Ауштрявічюс.

На думку депутата, метал з Калінінграда або по зворотному маршруту потрапить на військові заводи. Згодом з нього зроблять техніку, на якій вбиватимуть мирних українців.