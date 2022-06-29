Путін назвав наслідки розміщення НАТО у Фінляндії та Швеції

Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється.﻿ Про це заявив президент РФ Володимир Путін, посилаючись на РИА Новости, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Путін також підкреслив, що у Росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.