Путін назвав наслідки розміщення НАТО у Фінляндії та Швеції
Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, посилаючись на РИА Новости, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Путін також підкреслив, що у Росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.