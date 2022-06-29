Випуск ракет під питанням: експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%

Оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування в Росії залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, після того, як Вашингтон ввів заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу відомства, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"З моменту введення санкцій глобальний експорт напівпровідників в РФ скоротився майже на 90%, в результаті чого російські компанії залишилися без високоточної продукції, необхідної для випуску ряду озброєнь, серед яких високоточні ракети і танки" , - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

За оцінкою Міністерства, до 2025 року російські авіакомпанії будуть змушені припинити експлуатацію до двох третин своїх комерційних літаків, щоб використовувати їх в якості донорів запасних частин.