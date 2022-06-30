ОК "Південь": війська РФ намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області

Парними вертолітними нальотами російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ з щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, але атаки були відбиті.﻿ Про це, із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Також Груповий наліт ворожих вертольотів на північ Херсонської області був відбитий переносними зенітно-ракетними комплексами. Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками і вертольотами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили й техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.

Завдяки точним ударам російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С", А також кілька одиниць автомобільної техніки і польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Одеську область ворог обстрілював ракетами. Одна ракета знищена над одеським районом, ще п'ять атакували Чорноморське узбережжя в районі Ізмаїла. Завдяки обмеженому використанню берегової смуги пошкодження мінімізовані, жертв немає.

У Чорному морі триває операція на острові, є підтвердження поразки ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1" армії РФ.