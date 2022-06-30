VFS Global: Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.﻿ Про це, із посиланням на оператора візових центрів VFS Global, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.