Рекордне падіння: виробництво автомобілів у РФ скоротилося на 96,7%

У Росії різко скоротилося виробництво легкових автомобілів. За травень 2022 року випуск знизився на 96,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. По відношенню до квітня поточного року спад виробництва склав 81,3%.﻿ Про це, із посиланням на Росстат, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Усього з січня по травень в Росії виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, що на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці весни знизилося на 39,3%. Випуск автобусів масою менше 5 тонн в травні скоротився на 77,4%.