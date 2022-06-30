Кісіда: Японія виділить Україні $100 млн і допоможе зі зберіганням зерна

Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Гроші будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За його словами, Японія також надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю.

Передбачається, що тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.