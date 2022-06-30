ISW: війська РФ хочуть захопити території за межами Донбасу

Окупанти продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова. Це може вказувати на те, що Росія має амбіції щодо інших територій України, окрім Донецької та Луганської областей. Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW), повідомляє Новое время.

Аналітики підкреслюють, що перенаправлення російських підрозділів на другорядні театри бойових дій може прискорити завершення російського наступу на Донбасі.

У ISW також зазначають, що війська РФ 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно в 15 км на північ від Харкова. Окупанти заявили, що наступ був успішним, але глава Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що українські війська відбили напад. На думку аналітиків, контроль над окремими населеними пунктами на північ від Харкова вздовж лінії фронту, ймовірно, дуже спірний.

Крім того, російські війська вели бої за контроль над Великими Проходами, Цупівкою, Питомником і Руською Лозовою, а також обстрілювали Харків і прилеглі населені пункти.