Бензин до 50 грн: ціни на заправках поповзуть вниз

Протягом двох-трьох тижнів ціни на пальне в Україні почнуть знижуватись﻿. Ціна за літр бензину може опуститись до 49 грн за літр, дизелю — 53-54 грн за літр. Такий прогноз дає аналітик Upeco Олександр Сіренко, повідомляє Ділова столиця.

Порівняно з травнем Україна суттєво наростила обсяги імпорту палива: поставки дизеля виросли на 70%, бензину — на 40-45%. У підсумку гуртові ціни вперше за три місяці впали нижче за роздрібні.

"Тепер продавати пальне у роздріб стало вигідно, тому пропозиція на заправках буде зростати, а ціни — знижуватись" , — прогнозує Сіренко.

Слід також зауважити, що на фоні зростання поставок мережі АЗС починають скасовувати встановлені раніше обмеження на продаж пального. Так, більшість АЗС мають намір скасувати обмеження з 1 липня.

Мережа АЗС UPG заявила, що знімає обмеження з 30 червня — із скануванням додатку UPG дизпаливом та газом можна заправлятись безлімітно, бензином — в обсязі 40 літрів. При цьому дозволено продаж пального в сертифіковані каністри (призначені для пального).