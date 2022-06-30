Авіація ЗСУ знищила боєприпаси та спостережний пункт ворога

Авіація ЗСУ знищила боєприпаси та спостережний пункт ворога

29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, а також склад ракетно-артилерійського озброєння.

Крім того, ударна авіація ЗСУ в ході бойових вильотів знищувала техніку і живу силу ворога, особливо активно вона відпрацювала в Луганській області, підтримуючи з повітря підрозділи сил оборони України.

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