Авіація ЗСУ знищила боєприпаси та спостережний пункт ворога

29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, а також склад ракетно-артилерійського озброєння.

Крім того, ударна авіація ЗСУ в ході бойових вильотів знищувала техніку і живу силу ворога, особливо активно вона відпрацювала в Луганській області, підтримуючи з повітря підрозділи сил оборони України.