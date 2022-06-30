Мер: Окупанти хочуть відрізати Енергодар від українського зв'язку

Мер Енергодара Дмитор Орлов заявив, що в тимчасово окупованому місті росіяни мають намір повністю відключити українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Також це стосується і банківських послуг, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Енергодаром також активно поширюються чутки (і скорше за все, не без "допомоги" самих окупантів) про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні" , - написав Орлов.

За словами мера, як наслідок вчора це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток.

"Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно" , - зазначає Орлов.

Він також додав, що протягом останнього тижня окупанти знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів.