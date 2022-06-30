Дніпропетровська ОВА: окупанти знищили 40-тонний склад зерна

Російські окупанти знищили склад із зерном у Дніпропетровській області. Про це 30 червня в Telegram повідомив﻿ голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу" , - йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали.

Також на ранок 30 червня ворог кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.