У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 35 600 військових, понад 1,5 тисячі танків і 217 літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засобів ППО - 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),

крилатих ракет - 143 (+1),

кораблів /катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,

спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.