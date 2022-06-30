У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 35 600 військових, понад 1,5 тисячі танків і 217 літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1573 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
  • артилерійських систем – 790 (+9) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засобів ППО - 104 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
  • крилатих ракет - 143 (+1),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics