У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 35 600 військових, понад 1,5 тисячі танків і 217 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1573 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
- артилерійських систем – 790 (+9) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засобів ППО - 104 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
- крилатих ракет - 143 (+1),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од,
- спеціальної техніки - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.