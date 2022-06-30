Маркування продукції за допомогою QR-коду: новий законопроект

Верховною Радою зареєстровано законопроект №7497 щодо маркування продукції шляхом нанесення QR-коду, повідомляє ЛігаБізнес.

Ініціатори законопроекту пропонують встановити на законодавчому рівні можливість маркування шляхом нанесення на продукції позначення QR-коду, що забезпечує отримання інформації в електронному вигляді.

Зокрема, пропонується змінити ст. 15 Закону «Про захист прав споживачів» в частині доведення інформації виробником до відома споживачів:

1) у супровідній документації, що додається до продукції;

2) на етикетці;

3) у маркуванні, яке може бути у вигляді QR-коду, що дає змогу здійснювати його зчитування та одержувати для ознайомлення всю чи частину інформації про відповідну продукцію в електронному вигляді із сайту виробника;

4) іншим способом (у доступній наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами.

Позначення QR-коду повинно бути чіткими та розміщеними в місці, де воно не може піддатись стиранню, зникненню внаслідок роботи машини, устаткування, зносу тощо або погіршити міцність відповідної продукції.

Прогнозується, що прийняття законопроекту дозволить спростити умови ведення бізнесу шляхом діджиталізації та донесення інформації про продукцію до споживачів і користувачів.