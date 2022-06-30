Гайдай: Окупанти обстрілюють обидва береги Сіверського Дінця на Луганщині

Глава Луганської обладміністрації Сергій Гайдай повідомив, що війська РФ не припиняють обстріл території вздовж річки Сіверський Донець у Луганській області.

"Ворог не припиняє обстріл території вздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян вражені обидва береги - і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди" , - написав він у Telegram-каналі.

На думку Гайдая, російські війська не залишають намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут.