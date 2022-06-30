Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві: кількість жертв зросла

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Віталій Кім.

"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих" , - йдеться в повідомленні.

За його словами, ракета також влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.

За даними мера﻿ Миколаєва Олександра Сєнкевича наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених.

"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває" , - повідомив мер. ﻿

Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони, додав він.