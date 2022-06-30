Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві: кількість жертв зросла
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих", - йдеться в повідомленні.
За його словами, ракета також влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.
За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених.
"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив мер.
Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони, додав він.