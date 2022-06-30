План "перезапуску України" може включати скорочення міністерств
Антикризовий план для України, над яким працює Національна рада відновлення, може передбачати переформатування уряду та скорочення кількості міністерств, повідомляє Українська правда.
За даними "Української правди", Кабінет міністрів та прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримали від президента Володимира Зеленського завдання написати реалістичний комплексний план перезапуску держави.
Цей план напрацьовується у створеній в квітні Нацраді відновленні, якою спільно керують прем'єр-міністр Денис Шмігаль та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Перша публічна презентація цього українського "плану Маршалла" планується на інвестконференції у швейцарському Лугано 4 липня.
Загалом там має бути представлено кілька речей.
Перша – проект переформатування уряду, яким опікується міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ця реформа передбачає галузеве об'єднання міністерств та відчутне скорочення чиновницького складу в об'єднаних органах.
Наприклад, пропонується скоротити кількість міністерств із нинішніх 20 до 12, об'єднавши, наприклад, Мінрегіон з МінТОТ та Мінінфраструктури, а Мінмолодьспорту з Мінкультом та Міносвіти.
Крім того, до Лугано повезуть перелік інвестиційних проектів в Україні, за які відповідає голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Цю частину в команді Зеленського жартома називають "Дуже великим будівництвом".
За даними видання з оточення президента, у цих проектах немає справді проривних ідей – і це розчаровує Зеленського.
Також, за інформацією видання, восени у відставку можуть відправити весь Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем або кілька найнеефективніших міністрів – у команді президента Володимира Зеленського розглядають кандидатів на прем'єр-міністра.