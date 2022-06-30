Британська авіація може допомогти з експортом українського зерна

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Військово-повітряні сили країни можуть допомогти з безпечним експортом зерна, заблокованого РФ в українських портах, повідомляє Новое время.

За словами Воллеса, для цих цілей можуть бути задіяні військові літаки, які патрулюватимуть акваторію Чорного моря у разі укладання відповідних домовленостей.

"Роль Британії в цьому може бути спостереження та розвідка, ми можемо допомогти у нагляді, ми можемо надати літаки Rivet Joint, P8 (Poseidon) для захисту" , — повідомив глава британського оборонного відомства.

При цьому він підкреслив, що мова має йти саме про український експорт, а не про надання Кремлю можливості вкрасти це зерно під виглядом "гуманітарної операції".