СБУ: встановлено обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці

Служба безпеки України збирає численні докази, що підтверджують – окупанти свідомо завдали ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. Про це заявив﻿ голова СБУ Іван Баканов.

Запуск ракет «Х-22» здійснено зі бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області, зазначили в СБУ.

«На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу.Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами» , - йдеться в повідомленні. ﻿

Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.