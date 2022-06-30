Шмигаль: Україна почала експортувати електроенергію в Європу
30 червня почався експорт української електроенергії в Європу, зокрема в напрямку Румунії. Про це, посилаючись на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Ділова столиця.
"Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", — написав він у Telegram.
За словами Шмигаля, енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року,
"дає свій дуже осяжний та практичний результат". Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.
Прем'єр каже, що потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.
"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь і модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", — додав Денис Шмигаль.