Шмигаль: Україна почала експортувати електроенергію в Європу

30 червня почався експорт української електроенергії в Європу, зокрема в напрямку Румунії﻿. Про це, посилаючись на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Ділова столиця.

"Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт" , — написав він у Telegram.

За словами Шмигаля, енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, "дає свій дуже осяжний та практичний результат" . Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

Прем'єр каже, що потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.