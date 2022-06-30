У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків
У Києві заборонили роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів на території торговельно-розважальних центрів столиці після ракетного удару по ТРЦ Амстор у Кременчуці, повідомляє Новое время.
Про це в ефірі телеканалу Київ повідомила керівник прес-служби управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.
"На сьогодні вже ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торгових центрах", — сказала вона.
"Порада від рятувальників, наприклад, не користуватися наскільки можна такими об'єктами, краще користуватися тими, у яких чи поруч із якими є укриття", — додала Водолага.