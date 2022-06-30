У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків

У Києві заборонили роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів на території торговельно-розважальних центрів столиці після ракетного удару по ТРЦ Амстор у Кременчуці, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телеканалу Київ повідомила керівник прес-служби управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.

"На сьогодні вже ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торгових центрах" , — сказала вона.