ОК "Південь": окупанти, ймовірно, покинули острів Зміїний

Окупаційні війська евакуювали залишки гарнізону та, ймовірно, покинули острів Зміїний. Про це повідомляє﻿ оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів" , - йдеться в повідомленні.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

ОК "Південь"

Остаточні результати операції дорозвідуються.