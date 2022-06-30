Зростання тарифів: в УЗ заперечують зв'язок із призупиненням роботи "Метінвесту"

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що рішення "Метінвесту" призупинити роботу кількох підприємств не може бути пов'язане з підвищенням залізничних тарифів на 70%.﻿ Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Учора УЗ оголосила про підвищення тарифу на вантажні перевезення. І вчора ж Метінвест оголосив про призупинення роботи двох ГОКів, за їх словами "через логістичні та економічні чинники. Зі сторони може здатись, що ці події напряму пов’язані, та це не так", - заявив голова УЗ.

Камишин зазначив, що за травень "Метінвест" навантажив 1,1 млн т залізорудної сировини, із них 725 тис т на експорт.

За його словами, тариф для "Метінвесту" на довгих маршрутах збільшиться на $7 за тонну, тому у другому півріччі затрати компанії збільшаться на $56 млн.

При цьому голова УЗ заявив, що "Метінвест" прозвітував про 3 млрд дол чистого прибутку за першу половину 2021 року.

"УЗ за першу половину минулого року мала збиток 1,4 млрд грн. Так, рахувати чужі гроші неправильно. Але це варто розуміти, коли ми починаємо говорити про тарифи.

Я знаю, що Рінат Леонідович - справжній патріот України. Тому я впевнений, що він не погодив би зупинку двох ГОКів через підняття логістичних затрат на $56 млн за рік", - написав Камишин.

За його словами, залізничний тариф на перевезення залізорудки Україною зараз в 6 раз нижчий за польські тарифи, а після підйому тарифу буде нижчий в 3,5 рази.

"Українців вже давно готують до євроінтеграції поступовим переходом до європейських тарифів. Великий бізнес теж має пройти цей шлях" , - додав глава УЗ.

Він також повідомив, що за останній тиждень зустрічався з керівництвом всіх трьох найбільших металургійних груп України - Метінвесту, Арселору та Феррекспо.