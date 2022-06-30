В Росії нарахували, що у кожному "районі скупчення військових та техніки ЗСУ" було по одній людині

Журналісти-розслідувачі видання "Проект" вважали, що, згідно зі звітами російського Міноборони, окупанти знищили 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів" українських військ, тим самим нібито вбивши 40 тисяч військових ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Журналісти звернули увагу на загадковий термін зі словника Міноборони Росії - "скупчення живої сили та техніки". Прес-секретар військового відомства постійно його використовує, але не має точного визначення.

"За перші сто днів війни Росія, за повідомленнями Міноборони, нібито знищила в Україні 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів українських військ".

Як вийшла така велика цифра, не зовсім зрозуміло, адже сума всіх окремо названих видів знищеної військової техніки до такої кількості явно не дотягує.

Але найцікавіше — співвідношення людських втрат до втрат у техніці. Якщо розділити кількість убитих – 40 тис осіб (за повідомленнями МО РФ, підрахунок на 4 червня) українців на число "районів скупчення" – 39,8 тис (за повідомленнями МО РФ, підрахунок на 4 червня), вийде, що в кожному загинула в середньому 1 людина".

Видання з'ясувало, що російська армія "знищила" більше літаків, танків, бронемашин та безпілотників, ніж могло бути в України навіть з урахуванням постачання з інших країн, а саме: