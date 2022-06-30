Акції "Газпрому" обвалилися на 30%: що стало причиною

Акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, які підуть на податки.﻿ Про це, із посиланням на дані Московської біржі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними біржі, акції впали до 207 рублів за штуку.

До цього загальні збори акціонерів вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов заявив, що компанія "повинна бути готова виконати зобов'язання з виплати податків у підвищеному розмірі" .

Раніше пропонувалося за 2021 рік виплатити по 52,53 рублів на акцію (або близько 1 долара за офіційним курсом). Всього планувалося виплатити 1,244 трлн рублів дивідендів.

Статутний капітал ПАТ "Газпром" складається з 23,674 млрд звичайних акцій. Кремль контролює понад 50% акцій компанії.