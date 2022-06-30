НАТО: Україна має перемогти у війні, залякування Росії не діють

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна повинна перемогти у війні, для цього Альянс збільшить допомогу, повідомляє Ділова столиця.

"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми прийняли на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії" , — сказав він у спеціальному відеозверненні до Київського безпекового форуму.

За його словами, "залякування не діє", а "двері НАТО залишаються відкритими".

Джоане зазначив, що Росія має вивести всі свої війська та техніку і "припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".