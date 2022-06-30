Інтернет від Starlink з'явиться в українських поїздах

В Укрзалізниці вже протестували пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах, розповів в інтервʼю голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у потягах супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться до кінця 2022 року.

Після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.