Інтернет від Starlink з'явиться в українських поїздах
В Укрзалізниці вже протестували пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах, розповів в інтервʼю голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, повідомляє Ліга.net.
За його словами, у потягах супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться до кінця 2022 року.
Після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.
"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", – розповів голова Держспецзвʼязку.