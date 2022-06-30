Швеція готується надати Україні нову партію протитанкової зброї

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що уряд країни готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України, повідомляє Українська правда.

У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.

Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

Нагадаємо, четвертий пакет Швеція анонсувала на початку червня. До нього увійшли протикорабельні ракети, протитанкова і стрілецька зброя.