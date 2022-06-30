Міноборони РФ прокоментувало виведення своїх військових із острова Зміїний

У Міністерстві оборони РФ підтвердили дані про виведення своїх військових з острова Зміїний і назвали це "кроком доброї волі". Про це пишуть росЗМІ.

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був" , - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням МО Росії, таким чином РФ нібито "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору із вивезення сільськогосподарської продукції".

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на заяву Міноборони РФ.

"Чекаємо в найближчому майбутньому кроку доброї волі в Херсоні" , - написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні ОК "Південь" повідомило про ймовірне виведення російських військових з о. Зміїний. Як повідомлялося, війська РФ евакуювалися в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами.