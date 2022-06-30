ОВА: окупанти обстріляли Харківську область, постраждала дитина

Минулої доби в результаті обстрілів російських окупантів Харківської області загинула одна людина, ще шість отримали поранення, зокрема одна дитина. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог завдавав ударів по інфраструктурі Індустріального, Основ‘янського і Немишлянського районів Харкова. Попередньо, без жертв.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

У результаті обстрілу окупантами РФ з РСЗВ в Малинівці отримали поранення 5 осіб, одна з них дитина 11 років. Вона знаходиться в лікарні в середньому стані.

Загалом за добу внаслідок російської агресії поранення отримали 6 цивільних. В Ізюмському районі загинув чоловік 55 років.