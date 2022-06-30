Колаборант Ковальов з заявив, що пережив замах

Колаборант Ковальов з заявив, що пережив замах

Народний депутат і колаборант Олексій Ковальов, якого вигнали з "Слуги народу", заявив, що щодо нього нібито здійснили диверсію спецслужби України, повідомляє Українська правда.

"Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України.
Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка.
Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми, працювати на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році", - заявив він у коментарі росЗМІ.

8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.

На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі".

25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.

3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".

22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний.

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