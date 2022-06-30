Валютний ринок в умовах війни: день 127-й

У четвер, 30 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок, 28 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 5,49 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 258,59 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 1,14 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 28 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 92,5 млн доларів: на 283,2 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 190,6 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 13:00 євро купують по 30,5184 гривень, а продають по 30,8236 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 30 червня зріс на 12183,8 млн. і склав 57189,1 млн. гривень.

Готівковий долар у четвер подешевшав, порівняно із вчорашнім днем. Так, у Києві до обіду цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 35,48-35,50 гривень, що на 10 копійок дешевше, ніж учора. Подешевшав долар і в інших містах. Так, в Одесі сьогодні його продають за 35,45 гривень, у Житомирі та Вінниці – по 35,60 гривень, а у Полтаві – по 35,80 гривень. Найдешевший долар традиційно на заході України: так, в Ужгороді сьогодні готівкового американця можна купити по 35,35 гривень.

Євро на FOREX у четвер продовжило падіння, що почалося вчора, і до моменту написання статті опустилось до позначки 1,0415 долара. Євро падає не лише до долара, а й до інших провідних світових валют: англійського фунта, японської єни. Готівкове євро в Україні також дешевшає. Зокрема, у Києві його ціна опустилася до 37,25-37,30 гривень, що на 10 копійок дешевше, ніж учора.

«Криптовалюта №1» біткоїн знову слабшає. Сьогодні його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance ненадовго опустилася нижче 19000 $ і досягла 18921,59 $ за монету. Попри те, що кількість охочих купити біткоїн перевищує кількість продавців майже утричі, найближчі великі ордери на покупку розташовані лише на рівні 15000 $.