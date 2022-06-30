ЄС спростив правила: що тепер зміниться для водіїв з України

Нові правила для українських водіїв набули чинності 29 червня﻿. Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Стало можливим це після того, як обиді сторони 29 червня уклали угоду про "транспортний безвіз", повідомляє Сьогодні.

Таким чином всі країни ЄС тепер визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень. А це означає, що українцям не потрібно буде складати додаткові іспити чи змінювати водійське посвідчення.

Як запевняють урядовці, таке рішення допоможе українським переселенцям, яким водійські посвідчення потрібні для роботи в ЄС.

Зауважимо, що термін угоди про "транспортний безвіз" складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набрав чинності уже з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.