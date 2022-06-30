ЗСУ: звільнено село Потьомкіно на Херсонщині

Село Потьомкіно Херсонської області перебуває під контролем Збройних сил України. Про це 60-та окрема піхотна бригада Оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

"Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом" , - йдеться в повідомленні.