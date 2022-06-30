Залужний розповів, що відіграло роль у звільненні Зміїного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував звільнення острову Зміїний від російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України" , — наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня українські війська завдали удару по острову Зміїний у Чорному морі. Внаслідок влучних ударів ЗСУ росіяни залишили острів. Проте Міноборони РФ заявило, що російські війська залишили Зміїний нібито через "жест доброї волі".