"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів на доставку 1 липня

"Укрпошта" з 1 липня підвищує вартість стандартної доставки в межах України, у середньому, на 14% та в межах області – на 13%﻿. Про це, посилаючись на прес-службу компанії, повідомляє Ділова столиця.

"Перегляд тарифів зумовлений, передусім, збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак, навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими порівняно з конкурентами" , — заявили в компанії.

За даними національного поштового оператора, відправка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Послуга експрес-доставки подорожчає для пересилання у межах області, у середньому, на 14%, у межах України – на 16%. Якщо раніше посилка до 1 кг Україною коштувала 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

Вартість пересилання документів зросте на 14%. Вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Відповідне рішення про перегляд тарифів НКРЗІ ухвалила ще у листопаді 2021 року.