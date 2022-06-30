Андрющенко: Маріупольців розселятимуть у вцілілі квартири мешканців, які виїхали з міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив﻿, що в місті російські окупанти планують розселяти людей при виселенні під час зносу будинків у квартири жителів, які залишили місто.

"Розселяти людей при виселенні планують у незайняті квартири, що вціліли. Інвентаризацію залишків житлового фонду цих квартир проводитимуть під виглядом огляду будинку. Квартири, де не з'явиться власник протягом трьох місяців, будуть визнані безхазяйними та стають власністю Маріуполя" , - написав він у своєму Telegram.

За словами Андрющенка, якщо з'являться власники квартир, де вже мешкають люди, то власників майна розселятимуть в інше вільне житло.

Розселення в бетонні модулі планується не раніше серпня. Людей заселять без внутрішнього оздоблення, в голі стіни.

При цьому. організація зберігання особистих речей та меблів не планується.

"Ваші скарби – ваша проблема. З огляду на відсутність будь-яких складів, окрім військових, люди будуть змушені залишати меблі або у квартирах, або на вулицях. Фактично залишаючись без нічого" , - додав він.

Андрющенко уточнив, що початок активної фази знесення планується з другої декади липня. 1 липня буде оприлюднено загальний перелік будинків під знесення.