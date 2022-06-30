У Львові заборонили діяльність Московського патріархату

Під час засідання Львівська міська рада 30 червня ухвалила рішення про заборону Московського патріархату на території Львова. Про це повідомив﻿ депутат Юрій Ломага.

"Мною було підготовлено рішення про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви Група Догнала на території Львівської міської територіальної громади і я дякую колегам-депутатам, які підтримали цю ініціативу" , – написав він у своєму Facebook.

Депутат наголосив, що діяльність цих структур має "відверто антидержавний та антиукраїнський характер".