У Львові заборонили діяльність Московського патріархату
Під час засідання Львівська міська рада 30 червня ухвалила рішення про заборону Московського патріархату на території Львова. Про це повідомив депутат Юрій Ломага.
"Мною було підготовлено рішення про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви Група Догнала на території Львівської міської територіальної громади і я дякую колегам-депутатам, які підтримали цю ініціативу", – написав він у своєму Facebook.
Депутат наголосив, що діяльність цих структур має
"відверто антидержавний та антиукраїнський характер".
"Російській агентурі не місце у Львові. Московський патріархат та Група Догнала несуть загрозу національній безпеці України", - резюмував він.