КСУ: спецконфіскація грошей корупціонерів визнана конституційною

Конституційний суд України визнав, що застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація, відповідає Основному закону. За цією процедурою до бюджету були направлені гроші біглого екс-президента Віктора Януковича.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу КСУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно із повідомленням, КСУ 30 червня ухвалив рішення в справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України

"Конституційний суд України визнав оспорювані приписи Кодексу такими, що відповідають Конституції України" , - йдеться в повідомленні.

Текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному веб-сайті КСУ 1 липня 2022 року.