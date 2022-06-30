В РФ заявляють, що обміняти украънських військових наказав Путін

У Міноборони РФ заявляють, що провели найбільший обмін полоненими з Україною за наказом президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Корреспондент.

"Учора, 29 червня, відбувся обмін 144 на 144 військовослужбовці. Його було організовано і проведено за прямою вказівкою верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації" , – заявив представник відомства.

За його словами, більшість повернених – представники т.зв. "Л/ДНР".

"Практично всі звільнені – поранені або тяжкопоранені" , – додав він.

Також у міноборони РФ стверджують, що всього в полоні перебувають понад 6 тисяч осіб.

Нагадаємо, напередодні після обміну за формулою "144 на 144" додому повернулися 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – ЗСУ, 17 прикордонників, дев'ять тероборонівців, один поліцейський.

Зокрема звільнено 95 захисників Азовсталі, серед них 45 бійців полку Азов.