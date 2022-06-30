Генсек НАТО не виключив можливість передачі Україні сучасних танків
НАТО допоможе Україні перейти на сучасні види зброї. При цьому не виключається, що Україна може отримати танки західного зразка, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг під час пресконференції за підсумками саміту в Мадриді.
Він підтвердив наміри членів альянсу допомогти Україні в переході від пострадянського озброєння і прокоментував можливість передачі танків.
За словами Столтенберга, країни НАТО поки не говорять про виключення в поставках.
"У НАТО зараз є завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння "натовського" зразка. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - заявив він.
Столтенберг запевнив, що альянс розглядає різні види озброєння для України і "це було меседжем цього саміту".
Нагадаємо, що лідери НАТО на саміті затвердили новий пакет допомоги для України.
Також альянс прийняв нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.