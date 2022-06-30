МЗС: Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією

Міністерство закордонних справ України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією та запровадження санкцій проти сирійських юридичних і фізичних осіб, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 30 червня, відомство рішуче засуджує рішення Сирії визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих територій України у Донецькій і Луганській областях.

У МЗС наголосили, що вважають це недружнім актом щодо України, зазіханням на її суверенітет і територіальну цілісність, грубим порушенням українських законів, Статуту ООН та основних норм міжнародного права.

"Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі. У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року" , — сказано в повідомленні.

У МЗС додали, що Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго проти Сирії та санкцій щодо сирійських юридичних і фізичних осіб.

"Наша позиція чітка — ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті" , — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У відомстві нагадали, що через злочини режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила посольство в Дамаску в 2016 році і в 2018 доручила закрити посольство Сирії в Києві. Захистом інтересів українців у Сирії займається посольство України в Лівані.