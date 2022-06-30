Генштаб: українські захисники не планують відступати від Лисичанська

Українські захисники не планують відступати від Лисичанська, який штурмують російські війська, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Наші військовослужбовці готові до будь-якого розвитку ситуації. Наразі у планах підрозділів, які виконують завдання щодо оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступу. Вони виконують завдання щодо оборони населеного пункту" , — сказав він під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Громов додав, що окупанти продовжують штурм населеного пункту з різних напрямків. На даний момент, за його словами, бої продовжуються, а у противника немає успіху на цьому напрямі.

Він також наголосив, що окупанти не залишатимуть спроб захопити Лисичанськ.

Вранці 24 червня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські підрозділи організовано залишили частину Сєверодонецької промзони.

Глава Сєвєродонецької ВДА Олександр Стрюк зазначив, що захисники України відійшли на більш підготовлені позиції.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під час відходу з Сєвєродонецька не загинув жоден український військовий.