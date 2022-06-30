Путін відповів Трюдо та Джонсону, які висміяли його на коні з голим торсом

Російський диктатор Володимир Путін відповів на жарти британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на свою адресу, лідери висміяли главу кремлівського режиму через його фотосесію на коні з голим торсом, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian.

Коментуючи жарти на свою адресу, Путін заявив:

"Я не знаю, як вони хотіли роздягтися, вище чи нижче за пояс. Але я думаю, що це було б огидне видовище у будь-якому випадку" , - сказав диктатор.

За словами глави кремлівського режиму, щоб «добре виглядати», «необхідно відмовитися від зловживання алкоголем та інших шкідливих звичок, займатися фізичними вправами та спортом».

Лідери Великої сімки на саміті у Німеччині висміяли "крутий" образ російського диктатора Володимира Путіна, згадавши його фотосесію на коні з голим торсом.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав у колег, чи зніматимуть вони піджаки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів, що краще дочекатися офіційної спільної фотографії, а потім уже знімати піджаки.

"Але ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна" , - заперечив йому Джонсон.

Тоді Трюдо, натякаючи на відому фотографію глави Кремля, де він їде верхи на коні без сорочки, додав:

«Ми влаштуємо демонстрацію голих торсів під час верхової їзди».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що «верхова їзда – найкраще, що є на світі».