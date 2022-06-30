Ердоган: Швеція пообіцяла екстрадувати до Туреччини понад 70 терористів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "дипломатичною перемогою" укладання тристороннього меморандуму, який розблокував приєднання Швеції та Фінляндії в НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Anadolu.

"Те, що сталося в контексті заявою Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, виявило "червоні лінії" Туреччини в питанні тероризму. Цей меморандум – дипломатична перемога Туреччини після складного переговорного процесу" , – наголосив Ердоган на пресконференції у четвер.

"Швеція пообіцяла екстрадувати до Туреччини 73 терористів. Це (вступ до НАТО) не набуде чинності, якщо цього не ухвалить наш парламент. Швеція і Фінляндія повинні виконати свої обов’язки" , – додав турецький лідер.

Нагадаємо, Північноатлантична рада 29 червня офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції. Країни подали заявки на вступ одночасно у травні, але весь цей час їх блокувала Туреччина.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер підтвердив, що члени Альянсу підпишуть протокол про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс наступного вівторка – тобто 5 липня.