Вітренко розповів, скільки бензину та дизпалива поставить НАК в Україну у липнi

НАК Нафтогаз України долучився до ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів. Компанія третій місяць поспіль нарощуємо обсяги їх поставок, в середньому у 2,5 рази щомісяця, повідомляє Новое время.

Про це у Facebook повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

"В липні ми очікуємо доставити в Україну 15,6 тис. т бензину та дизелю" , — написав він.

Вітренко пояснив, що Нафтогаз мав можливість законтрактувати в десятки разів більші обсяги. Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України.

"З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери" , — констатував Вітренко.

Проте, він звернув увагу на позитивну динаміку поставок.

"Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців Нафтогаз може стати лідером на ринку" , — додав Вітренко.