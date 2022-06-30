Перехоплення: окупанти готові давати хабарі, щоб втекти з війни в Україні
Російські окупанти готові платити величезні хабарі, аби лише втекти з війни в Україні, повідомляє Новое время.
Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови батька та сина, «мобілізованих» кремлівським режимом в ОРДЛО.
За словами загарбників, за кілька тисяч доларів можна купити «документи про демобілізацію», що дозволило б їм обом повернутися додому живими.
"Намагаюся з Сергієм Рибою тут списатися. Може, через нього вийдемо на когось. На нього лише одна надія. Х*й з ним, віддати ті гроші, що машину продали. Єб*ти її, заробимо", — розповів про свій план старший окупант.
У свою чергу син його сподівань на вирішення даної проблеми не розділив.
"Демобілізація — $20 тисяч. Коли гребли, то так, $2 тисячі було, а коли люди вже тут сидять, звичайно, вже підняли", — заявив він, чим сильно засмутив батька.