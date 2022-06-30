ГУР: чоловіків із Придністров'я агітують підписувати контракт із армією РФ

Чоловіків із самопроголошеного Придністров'я, підконтрольного РФ, агітують з приводу вступу на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Оголошення про набір публікуються у всіх ЗМІ, розповсюджуються поштовими скриньками та розміщені у місцях загального користування.

За даними розвідників, при зверненні до центрів зайнятості чоловікам передусім пропонують військову службу за контрактом. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору агітують працівників до проходження військової служби. З цією ж метою на військовослужбовців термінової служби чиниться неприховуваний тиск.

Також тираспольський військовий комісаріат розпочав призов на військову службу тих громадян, які закінчили військову кафедру вишу та були зараховані до запасу з присвоєнням офіцерського звання.